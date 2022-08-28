Le Parisien: Руис подпишет контракт с ПСЖ на пять лет

«Пари Сен-Жермен» согласовал условия трансфера полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Как сообщает Le Parisien, сумма сделки составит €25 млн, а соглашение будет рассчитано на пять лет.

В ближайшее время 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование.

В сезоне-2021/22 испанец провёл за итальянский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене рассказал, что клуб ведёт переговоры о подписании полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса.