«Рубин» упустил победу на 93-й минуте матча с «КАМАЗом»

«Рубин» сыграл вничью в матче седьмого тура Первой лиги с «КАМАЗом».

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе казанцев на 16-й минуте отличился Дмитрий Кабутов. «КАМАЗу» удалось сравнять счёт на 93-й минуте благодаря забитому мячу Амира Мохаммада.

«Рубин» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей в Первой лиге.

«КАМАЗ» занимает первое место (17 очков). Казанцы находятся на четвёртой строчке (12).

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников может продолжить карьеру в столичном «Динамо».