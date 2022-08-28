«Рубин» упустил победу на 93-й минуте матча с «КАМАЗом»
- РИА Новости
Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе казанцев на 16-й минуте отличился Дмитрий Кабутов. «КАМАЗу» удалось сравнять счёт на 93-й минуте благодаря забитому мячу Амира Мохаммада.
«Рубин» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей в Первой лиге.
«КАМАЗ» занимает первое место (17 очков). Казанцы находятся на четвёртой строчке (12).
Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников может продолжить карьеру в столичном «Динамо».