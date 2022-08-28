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Кордоба: «Краснодар» создал для меня все условия, чтобы я чувствовал себя хорошо

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решил остаться в клубе и не воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт.
Кордоба: «Краснодар» создал для меня все условия, чтобы я чувствовал себя хорошо
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Благодаря тому, какие условия для меня создал клуб, я чувствую себя хорошо. Мои партнёры по команде помогают мне в раздевалке», — цитирует футболиста «Чемпионат».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Форвард присоединился к краснодарской команде в 2021 году, в её составе в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл пять матчей, забил два мяча и отличился одной результативной передачей.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

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