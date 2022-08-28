Нападающий Белотти подписал контракт с «Ромой»

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти продолжит карьеру в «Роме».

Как сообщается на официальном сайте клуба, 28-летний форвард подписал контракт с римским клубом до лета 2023 года.

Отмечается, что в сделку включена опция продления соглашения ещё на два года.

В сезоне-2021/22 Белотти выступал за «Торино» и провёл 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Летом нападающий покинул клуб.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы римского клуба в матче второго тура Серии А с «Кремонезе».