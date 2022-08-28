«Чемпионат»: «Динамо» сохраняет интерес к полузащитнику «Севильи» Гуделю

Полузащитник испанской «Севильи» Неманья Гудель может продолжить карьеру в столичном «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, испанский клуб пытается добиться максимально выгодных условий для трансфера футболиста.

В сезоне-2021/22 30-летний хавбек провёл за «Севилью» 21 матч и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».