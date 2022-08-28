Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ноттингем» в матче АПЛ
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- © IMAGO/Craig Thomas/News
Игра, которая прошла на поле стадиона «Сити Граунд», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Антонио Конте.
Дубль оформил Гарри Кейн (5-я, 81-я минуты). 29-летний форвард «шпор» в начале второго тайма не смог реализовать пенальти.
«Тоттенхэм» (десять очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ноттингем» (четыре) располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что Кейн забил 200-й мяч в чемпионатах Англии.