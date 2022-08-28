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Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ноттингем» в матче АПЛ

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«Тоттенхэм» в гостях нанёс поражение  «Ноттингем Форест» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Ноттингем» в матче АПЛ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Craig Thomas/News

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сити Граунд», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Антонио Конте.

Дубль оформил Гарри Кейн (5-я, 81-я минуты). 29-летний форвард «шпор» в начале второго тайма не смог реализовать пенальти.

«Тоттенхэм» (десять очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ноттингем» (четыре) располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что Кейн забил 200-й мяч в чемпионатах Англии.

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