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Кейн забил 200-й мяч в чемпионатах Англии

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил 200-й мяч в чемпионатах Англии по футболу.
Кейн забил 200-й мяч в чемпионатах Англии
  • Gettyimages.ru
  • © Tottenham Hotspur FC

На счету англичанина 186 голов в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «шпор», девять в Чемпионшипе за «Миллуолл» и «Лестер», пять в Первой лиге за «Лейтон Ориент».

Форвард забил мяч в матче четвёртого тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» встречается с «Ноттингем Форест». Кейну удалось открыть счёт на пятой минуте встречи после передачи полузащитника Деяна Кулушевски.

Счёт в матче 1:0.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Кейна.

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