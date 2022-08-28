«Торпедо» потерпело шестое поражение в чемпионате России сезона-2022/23

Московское «Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

РИА Новости

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