«Торпедо» потерпело шестое поражение в чемпионате России сезона-2022/23
- РИА Новости
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Александра Сторожука.
В составе «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян (31-я, 44-я минуты), Джон Кордоба (54-я), Михайло Баняц (90-я + 1). Никита Кравцов (58-я) записал на свой счёт автогол.
«Краснодар» (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. «Торпедо» потерпело шестое поражение в сезоне. Чёрно-белые (одно) занимают 15-е место.
Ранее сообщалось, что дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал».