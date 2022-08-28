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«Торпедо» потерпело шестое поражение в чемпионате России сезона-2022/23

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Московское «Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
«Торпедо» потерпело шестое поражение в чемпионате России сезона-2022/23
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Александра Сторожука.

В составе «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян (31-я, 44-я минуты), Джон Кордоба (54-я), Михайло Баняц (90-я + 1). Никита Кравцов (58-я) записал на свой счёт автогол.

«Краснодар» (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. «Торпедо» потерпело шестое поражение в сезоне. Чёрно-белые (одно) занимают 15-е место.

Ранее сообщалось, что дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал».

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