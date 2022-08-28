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Гончаренко — о разгроме от «Зенита»: какого-то уныния нет

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Гончаренко — о разгроме от «Зенита»: какого-то уныния нет
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«К сожалению, пока имеем то, что есть. Какого-то уныния нет. Когда какая-то тяжёлая ситуация, то все должны работать сообща», — цитирует Гончаренко пресс-служба команды.

По его мнению, «Урал» достаточно хорошо и структурно смотрелся в первом тайме, пока у футболистов были силы.

«К сожалению, быстрый гол. Затем срабатывает психология: ты начинаешь прижиматься, в простых ситуациях мячи терять», — пояснил белорусский специалист.

«Зенит» на поле стадиона «Екатеринбург Арена» разгромил «Урал» со счётом 4:0.

Мячи забили Малком (50-я, 60-я минуты), Андрей Мостовой (54-я), Родригао (72-я).

«Зенит» (17 очков) лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Урал» (одно) располагается на дне турнирной таблицы. Московский «Спартак» (16) занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.

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