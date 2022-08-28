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Ольховский прокомментировал победу теннисистки Самсоновой на турнире в Кливленде

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянки Людмилы Самсоновой в финале турнира в Кливленде.
Ольховский прокомментировал победу теннисистки Самсоновой на турнире в Кливленде
  • globallookpress.com
  • © Marco Iacobucci/Keystone Press Agency

«Людмила молодчина. Они с Касаткиной и до этого по турниру выиграли в Америке. Наверное, больше ожидал такой победы от Самсоновой. Она способна выигрывать турниры. Самсонова может показать хороший результат и на US Open», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

23-летняя теннисистка из России в финальном матче переиграла в двух сетах Александру Соснович из Белоруссии со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Призовой фонд турнира составлял примерно $250 тыс.

Самсонова выиграла третий титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее Самсонова заявила, что она не ожидала завоевать второй подряд титул в США.

 

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