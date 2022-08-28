военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гончаренко: «Уралу» нужно усиливаться, пока не закрыто трансферное окно

Короткая ссылка
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России.
Гончаренко: «Уралу» нужно усиливаться, пока не закрыто трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Пока у нас были силы — мы достаточно хорошо структурно смотрелись. В первом тайме мы были даже где-то острее. Но во втором тайме случился быстрый гол, когда ты пропускаешь, включается психология, начинаешь принимать неправильные решения», — цитирует Гончаренко Sport24.

Он также подчеркнул, что у футболистов петербургского клуба чувствуется разница в классе. По его словам, нужно быть готовыми к матчу с «Зенитом».

«Пока не закрыто трансферное окно, нам нужно усиливаться», — заключил Гончаренко.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Малком (50-я, 60-я минуты), Андрей Мостовой (54-я), Родригао (72-я).

«Зенит» (17 очков) лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ), «Урал» (одно) располагается на дне турнирной таблицы. Московский «Спартак» (16) занимает второе место.

Ранее сообщалось, что первые матчи «Зенита», ЦСКА и «Ахмата» в Кубке России пройдут без системы VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить