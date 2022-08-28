Гончаренко: «Уралу» нужно усиливаться, пока не закрыто трансферное окно
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«Пока у нас были силы — мы достаточно хорошо структурно смотрелись. В первом тайме мы были даже где-то острее. Но во втором тайме случился быстрый гол, когда ты пропускаешь, включается психология, начинаешь принимать неправильные решения», — цитирует Гончаренко Sport24.
Он также подчеркнул, что у футболистов петербургского клуба чувствуется разница в классе. По его словам, нужно быть готовыми к матчу с «Зенитом».
«Пока не закрыто трансферное окно, нам нужно усиливаться», — заключил Гончаренко.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Семака.
Мячи забили Малком (50-я, 60-я минуты), Андрей Мостовой (54-я), Родригао (72-я).
«Зенит» (17 очков) лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ), «Урал» (одно) располагается на дне турнирной таблицы. Московский «Спартак» (16) занимает второе место.
Ранее сообщалось, что первые матчи «Зенита», ЦСКА и «Ахмата» в Кубке России пройдут без системы VAR.