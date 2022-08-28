Агент Роши рассказал, что ЦСКА договорился о трансфере защитника «Портимоненсе»

Агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, сообщил, что ЦСКА договорился с португальским клубом о трансфере футболиста.

«Да, клубы договорились. Ещё не знаю, когда Виллиан прилетит в Россию, но со сделкой всё в порядке», — приводит слова Кампеделли Sport24.

24 августа стало известно, что армейский клуб согласовал приобретение защитника. По информации СМИ, ЦСКА заплатит за бразильца €1,3 млн и ещё €300 тыс. в качестве бонусов. Футболист подпишет с красно-синими контракт по схеме «3 + 1».

В сезоне-2021/22 защитник провёл за португальский «Портимоненсе» 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Аланьяспоре» опровергли информацию о предложении ЦСКА по аренде защитника Фатиха Аксоя.