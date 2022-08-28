Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал»

Петербургский «Зенит» нанёс разгромное поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Малком (50-я, 60-я минуты), Андрей Мостовой (54-я), Родригао (72-я).

«Зенит» (17 очков) лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Урал» (одно) располагается на дне турнирной таблицы. Московский «Спартак» (16) занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.