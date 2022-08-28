Форвард СКА Мичков вернётся в строй после травмы через неделю

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Всё хорошо, надеюсь, я вернусь скоро, через неделю. Главное, чтобы всё зажило. Буду потихоньку восстанавливаться. С каждым днём буду прибавлять, набирать свои кондиции», — цитирует Мичкова ТАСС.

17-летний форвард 4 августа после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника минского «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей.

Мичков в 13 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Нападающий стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеской Олимпиаде 2020 года. Он также завоевал серебро юниорского ЧМ-2021.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о сроках восстановления Мичкова.