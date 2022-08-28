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Губерниев о Дзюбе: не нужно говорить, что всё пропало

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал, что нападающий Артём Дзюба был признан худшим игроком матча «Адана Демирспор» — «Умраниеспор».
Губерниев о Дзюбе: не нужно говорить, что всё пропало
  • РИА Новости

«Не нужно сильно обращать внимание на это. Главное — чтобы на это обращал внимание сам Дзюба. И я в него верю. Он может раскрыться в этой команде, продолжать играть в основе и забивать. Чемпионат Турции только начался. И не думаю, что нужно говорить, что всё пропало: клиент, уезжай», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Статистический портал WhoScored сообщил, что Дзюба стал худшим футболистом «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции.

Дзюба вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. В первом тайме российский форвард получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Экс-нападающий «Зенита» был наказан за удар соперника локтем в лицо.

Игра, которая прошла на стадионе «Ени Адана», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды «Адана Демирспор».

Победный мяч забил Кевин Родригеш (шестая минута).

«Демирспор» (девять очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Газиантеп» (десять).

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на признание порталом WhoScored российского нападающего Дзюбы худшим игроком матча четвёртого тура чемпионата Турции с «Умраниеспором».

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