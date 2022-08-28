военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Джикия — о Вяльбе в «Спартаке»: я не могу оценивать её руководящие способности

Короткая ссылка
Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал возможный приход главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского клуба.
Джикия — о Вяльбе в «Спартаке»: я не могу оценивать её руководящие способности
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Конечно, знаю, кто такая Елена Вяльбе. Но я не могу оценивать её руководящие способности. Я знаю её с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить