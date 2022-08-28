Джикия — о Вяльбе в «Спартаке»: я не могу оценивать её руководящие способности

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал возможный приход главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского клуба.

«Конечно, знаю, кто такая Елена Вяльбе. Но я не могу оценивать её руководящие способности. Я знаю её с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее РПЛ пожелала успехов Федуну после его ухода с поста президента «Спартака».