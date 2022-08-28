В «Аланьяспоре» опровергли информацию о предложении ЦСКА по аренде защитника Аксоя

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу отреагировал на новость о предложении ЦСКА по защитнику команды Фатиху Аксою.

«Нет, к нам никто не обращался по центральному защитнику Фатиху Аксою. Таких предложений у клуба нет», — цитирует Чавушоглу «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА хочет арендовать защитника «Аланьяспора» Аксоя.

В сезоне-2021/22 футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Спартак» занимает лидирующую позицию в таблице Российской премьер-лиги с 16 очками. На втором месте расположился «Зенит» (14). На третьей строчке — ЦСКА (13).

Ранее бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов назвал фаворита в матче «Ростов» — ЦСКА.