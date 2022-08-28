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Защитник «Спартака» Рыбус рассказал о своём состоянии после травмы

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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус по завершении матча седьмого тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом» оценил своё состояние после травмы.
Защитник «Спартака» Рыбус рассказал о своём состоянии после травмы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Тяжело сказать, насколько я готов. После повреждения работал всю неделю с командой. Набираю форму. Сегодня вышел на полчаса. Впереди кубок с напряжённым графиком. Будет достаточно шансов, что я и другие игроки будут получать время», — цитирует Рыбуса «Чемпионат».

Футболист получил повреждение в расположении национальной команды Польши.

«Спартак» с крупным счётом переиграл «Факел» (4:1) в Воронеже.

Красно-белые (16 очков) вышли в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно очко).

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов не сомневался, что «Спартак» победит «Факел».

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