Касаткина поднялась на девятую позицию в рейтинге WTA
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- © Rob Prange/Keystone Press Agency
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Касаткина поднялась с десятой позиции на девятую после победы на турнире в Гранби. Людмила Самсонова поднялась на 35-е место.
Первой ракеткой мира по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Вторая — эстонка Анетт Контавейт. Тройку лучших замыкает Мария Саккари из Греции.
Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что она не ожидала завоевать второй подряд титул в США.