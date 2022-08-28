Касаткина поднялась на девятую позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на девятое место в мировом рейтинге.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Касаткина поднялась с десятой позиции на девятую после победы на турнире в Гранби. Людмила Самсонова поднялась на 35-е место.

Первой ракеткой мира по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Вторая — эстонка Анетт Контавейт. Тройку лучших замыкает Мария Саккари из Греции.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что она не ожидала завоевать второй подряд титул в США.