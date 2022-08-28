Большунов выступит на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в звёздном заезде, сообщает «Матч ТВ».
Также золотой призёр Игр в Сочи по фигурному катанию Екатерина Боброва станет одной из участниц показательной гонки.
По регламенту соревнований каждый экипаж будет составлен из двух профессиональных гребцов и двух спортсменов из других видов.
Кубок братьев Агеевых проходит на гребном канале Москва с 25 по 28 августа. Звёздный заезд состоится 29 августа.
Ранее главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод высказался о санкциях в отношении отечественного спорта.