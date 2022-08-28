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Большунов выступит на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

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Организаторы Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ рассказали об участниках соревнований.
Большунов выступит на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в звёздном заезде, сообщает «Матч ТВ».

Также золотой призёр Игр в Сочи по фигурному катанию Екатерина Боброва станет одной из участниц показательной гонки.

По регламенту соревнований каждый экипаж будет составлен из двух профессиональных гребцов и двух спортсменов из других видов.

Кубок братьев Агеевых проходит на гребном канале Москва с 25 по 28 августа. Звёздный заезд состоится 29 августа.

Ранее главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод высказался о санкциях в отношении отечественного спорта.

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