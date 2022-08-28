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La Gazzeta dello Sport: Роналду согласился на переход в «Наполи»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Наполи».
La Gazzeta dello Sport: Роналду согласился на переход в «Наполи»
  • AP
  • © Ian Walton

Форвард МЮ дал добро на переход в «Наполи», сообщает La Gazzeta dello Sport.

Уточняется, что сделка по переходу португальца может быть оформлена в ближайшее время. «Наполи» возьмёт форварда МЮ в аренду, а английский клуб будет полностью покрывать зарплату футболиста.

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи» и хочет включить в переход португальца 23-летнего футболиста Виктора Осимхена, предложение по которому должно составлять от €100 млн.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном переходе Роналду в «Наполи».

 

 

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