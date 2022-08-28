Биатлонист Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Бабиков преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 31,1 секунды. На четырёх огневых рубежах не допустил ни одного промаха. Второе место занял Антон Смольский (+1:08,7). Он трижды промахнулся на огневом рубеже. Третью позицию замкнул Карим Халили с пятью промахами (+1:15,2).
Этап Кубка Содружества проходит в Сочи с 23 по 29 августа.
Ранее сообщалось, что белоруска Динара Алимбекова оформила победный дубль на этапе Кубка Содружества в Сочи.