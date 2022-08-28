Биатлонист Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Биатлонист Антон Бабиков стал победителем масс-старта на этапе Кубке Содружества в Сочи.

Бабиков преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 31,1 секунды. На четырёх огневых рубежах не допустил ни одного промаха. Второе место занял Антон Смольский (+1:08,7). Он трижды промахнулся на огневом рубеже. Третью позицию замкнул Карим Халили с пятью промахами (+1:15,2).

Этап Кубка Содружества проходит в Сочи с 23 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что белоруска Динара Алимбекова оформила победный дубль на этапе Кубка Содружества в Сочи.