Петржела: Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на признание порталом WhoScored российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы худшим игроком матча четвёртого тура чемпионата Турции с «Умраниеспором».

«Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Всё лето Артём отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут», — приводит слова Петржелы Sport24.

По его словам, журналисты после первого матча хвалили Дзюбу за его игру, но он не спешил с оценкой игры российского форварда.

«Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счёте, тогда он может быть эффективен», — заключил Петржела.

Дзюба вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. В первом тайме российский форвард получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Экс-нападающий «Зенита» был наказан за удар соперника локтём в лицо.

Игра, которая прошла на стадионе «Ени Адана», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды «Адана Демирспор».

Победный мяч забил Кевин Родригеш (шестая минута).

«Демирспор» (девять очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Газиантеп» (десять).

Ранее сообщалось, что Дзюба стал худшим футболистом своей команды в матче чемпионата Турции.