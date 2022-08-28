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Непомнящий одержал первую победу на этапе Grand Chess Tour

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал одну победу и дважды сыграл вничью во второй день этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
Непомнящий одержал первую победу на этапе Grand Chess Tour
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

В соревнованиях по рапиду во второй день турнира россиянин белыми фигурами оказался сильнее азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Непомнящий также сыграл вничью чёрными фигурами с американцем Леньером Домингесом и белыми с японцем Хикару Накамурой. В первый день турнира россиянин трижды сыграл вничью.

Соревнования в Сент-Луисе продлятся до 31 августа, десяти участникам предстоит сыграть один круг турнира по рапиду и два круга в блиц.

Ранее в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщили, что пять россиянок примут участие в серии Гран-при сезона-2022/23.

 

 

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