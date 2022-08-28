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«Матч ТВ»: «Пари НН» заключит контракт с полузащитником Жигулёвым

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Полузащитник Илья Жигулёв продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород».
«Матч ТВ»: «Пари НН» заключит контракт с полузащитником Жигулёвым
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Пари НН» подпишет контракт с футболистом, который работает с командой, сообщает «Матч ТВ».

Воспитанник краснодарской школы футбола расторг контракт с «Заглембе» 20 апреля по обоюдному согласию сторон. Жигулёв перешёл в польский клуб из «Краснодара» в 2021 году. Российский полузащитник в сезоне-2021/22 в 15 матчах отметился двумя голевыми передачами.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что клуб не будет подписывать контракт с Жигулёвым.

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