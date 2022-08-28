Анатолий Рыбаков стал победителем Спартакиады в беге на дистанции 10 000 м
- РИА Новости
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Результат 37-летнего спортсмена составил 28 минут 22,99 секунды.
Второе место занял Евгений Рыбаков (28:23,34), на третьем — Андрей Лейман (28:46,18).
Всероссийская cпартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.
Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске.