Анатолий Рыбаков стал победителем Спартакиады в беге на дистанции 10 000 м

Анатолий Рыбаков выиграл соревнования в беге на 10 000 м на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Результат 37-летнего спортсмена составил 28 минут 22,99 секунды.

Второе место занял Евгений Рыбаков (28:23,34), на третьем — Андрей Лейман (28:46,18).

Всероссийская cпартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске.