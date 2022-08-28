Каррера отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой. В том плане что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу», — цитирует Карреру Sport24.

26 августа Павел Андреев, агент Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту. По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси».