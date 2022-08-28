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Дзюба — худший в составе «Адана Демирспор» в матче с «Умраниеспором» по версии WhoScored

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Российский нападающий Артем Дзюба стал худшим футболистом своей команды в матче чемпионата Турции.
Дзюба — худший в составе «Адана Демирспор» в матче с «Умраниеспором» по версии WhoScored
  • Legion-Media
  • © Orange Pictures

Об этом сообщает статистический портал WhoScored.

Дзюба вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. В первом тайме российский форвард получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Экс-нападающий «Зенита» был наказан за удар соперника локтем в лицо.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ени Адана», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды «Адана Демирспор».

Победный мяч забил Кевин Родригеш (6-я минута).

«Демирспор» (девять очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Газиантеп (десять).

Ранее в «Фенербахче» объяснили, почему Дзюба не подписал контракт с клубом.

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