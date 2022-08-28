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Zerozero: «Торпедо» хочет подписать левого защитника «Риу Аве» Амарала

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Защитник «Риу Аве» Педру Амарал может продолжить карьеру в московском «Торпедо».
Zerozero: «Торпедо» хочет подписать левого защитника «Риу Аве» Амарала
  • Gettyimages.ru

В португальский клуб поступило официальное предложение от «Торпедо». Столичный клуб предлагает за переход левого защитника Педру Амарала €125 тыс., сообщает Zerozero.pt.

25-летний Амарал является воспитанником «Бенфики». В 2019 году он перешёл в «Риу Аве».

В сезоне-2021/22 защитник провёл 33 матча во всех турнирах и отметился семью результативными передачами.

Контракт футболиста с клубом действует до 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным решение Сухого засчитать гол «Зенита» в матче с «Торпедо».

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