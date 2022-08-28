«Севилья» в гостях уступила «Альмерии» в матче Примеры
Игра, которая прошла на поле стадиона «Уэгос Медитерранеос», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хоана Руби.
В составе «Альмерии» мячи забили Ларджи Рамазани (42-я минута), Умар Садик (55-я). У «Севильи» отличился Оливер Торрес (30-я).
«Альмерия» (четыре очка) занимает девятое место в турнирной таблице. «Севилья» (одно очко) идёт на 15-й позиции.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски забил дебютный мяч за «Барселону» на 46-й секунде матча с «Реал Сосьедадом».