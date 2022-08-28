Василенко: «Факел» не успевал перестраиваться в матче со «Спартаком»
«Любому индивидуальному мастерству мы обязаны противостоять. Хочется, чтобы мы действовали быстрее, не допускали сантиметровых ошибок, надо чуть раньше перестраиваться и оказывать давление. Первый, второй и третий голы — нам не хватило чуть-чуть, чтобы перестроиться», — цитирует Василенко РИА Новости.
Тренер воронежской команды считает, что футболисты «Факела» «ошиблись в индивидуальной и групповой дуэли». Он посетовал на то, что из-за стремительных действий игроков «Спартака» на исправление ошибок не хватало времени.
«Факел» с разгромным счётом на своём поле уступил «Спартаку» (4:1).
Воронежская команда (четыре очка) занимает 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).
Ранее сообщалось, что «Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов».