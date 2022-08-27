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«Адана Демирспор» обыграл «Умраниеспор», Дзюба получил жёлтую карточку

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«Адана Демирспор» в матче четвёртого тура чемпионата Турции по футболу на своём поле переиграл «Умраниеспор».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ени Адана», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Винченцо Монтеллы.

Победный мяч забил Кевин Родригеш (6-я минута).

Артём Дзюба вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. В первом тайме российский форвард получил первую жёлтую карточку после перехода в «Демирспор». Экс-нападающий «Зенита» был наказан за удар соперника локтем в лицо.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.

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