Гол Магальянса принёс «Арсеналу» волевую победу над «Фулхэмом» в лондонском дерби

«Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Фулхэму» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.

AP

© Alberto Pezzali