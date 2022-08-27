военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гол Магальянса принёс «Арсеналу» волевую победу над «Фулхэмом» в лондонском дерби

Короткая ссылка
«Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Фулхэму» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Магальянса принёс «Арсеналу» волевую победу над «Фулхэмом» в лондонском дерби
  • AP
  • © Alberto Pezzali

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эшбертон Гроув», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Микеля Артеты.

В составе канониров мяч забил Мартин Эдегор (64-я минута), Габриэл Магальянс (86-я). У дачников отличился Александр Митрович (56-я).

«Арсенал» (12 очков) лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Фулхэм» (5) идёт на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что благодаря дублю Рахима Стерлинга «Челси» обыграл «Лестер» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить