Гол Магальянса принёс «Арсеналу» волевую победу над «Фулхэмом» в лондонском дерби
- AP
- © Alberto Pezzali
Игра, которая прошла на поле стадиона «Эшбертон Гроув», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Микеля Артеты.
В составе канониров мяч забил Мартин Эдегор (64-я минута), Габриэл Магальянс (86-я). У дачников отличился Александр Митрович (56-я).
«Арсенал» (12 очков) лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Фулхэм» (5) идёт на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что благодаря дублю Рахима Стерлинга «Челси» обыграл «Лестер» в матче АПЛ.