Промесу осталось забить в РПЛ только «Пари НН»

Московский «Спартак» в гостях переиграл воронежский «Факел» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Один из голов записал на свой счёт Квинси Промес (90-я минута + 4). «Факел» стал 26-м российским клубом, которому забил 30-летний голландский атакующий полузащитник. Теперь во всей Российской премьер-лиге (РПЛ) он не отличался только в матчах с «Пари НН».

Также в ворота «Факела» мячи забили Роман Зобнин (51-я), Даниил Денисов (57-я), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды отличился Аслан Дашаев (23-я).

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (1).

Ранее сообщалось, что Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».