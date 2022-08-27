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В «Спартаке» рассказали о повреждении Зиньковского

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Врач «Спартака» Глеб Чернов высказался о повреждении полузащитника Антона Зиньковского в матче седьмого тура чемпионата России с «Факелом».
В «Спартаке» рассказали о повреждении Зиньковского
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«С Зиньковским всё нормально. Просто ударился. Всё будет хорошо», — цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

Футболиста заменил защитник Мацей Рыбус. Зиньковский сам вышел на замену во втором тайме.

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции. 

Ранее Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».

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