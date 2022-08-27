В «Спартаке» рассказали о повреждении Зиньковского
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«С Зиньковским всё нормально. Просто ударился. Всё будет хорошо», — цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».
Футболиста заменил защитник Мацей Рыбус. Зиньковский сам вышел на замену во втором тайме.
Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
«Спартак» (16 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции.
Ранее Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».