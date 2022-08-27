Агент Дркушича: информация про уход из «Сочи» — это просто какая-то шутка

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба.

«Ванья продлил контракт до 2025 года. Информация про уход из клуба — это просто какая-то шутка. Дркушич очень счастлив и доволен быть в «Сочи», — цитирует агента Sport24.

Ранее «Сочи» объявил о продлении контракта с защитником до 2025 года.

Новость о продлении соглашения появилась после того, как СМИ сообщили об уходе футболиста из команды. Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео, где Дркушич говорит следующее: «Сейчас самое время сделать новый шаг в карьере». Многие журналисты неправильно поняли смысл сказанного.

Ранее сообщалось, что защитник Дркушич покинул «Сочи».