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Журналист TyC Sports: «Динамо» готово приобрести защитника «Насьоналя» Маричала

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Уругвайский защитник «Насьоналя» Николас Маричал может продолжить карьеру в столичном «Динамо».

Как сообщает журналист TyC Sports Луис Мерло в Twitter, клубы уже договорились о переходе футболиста и занимаются юридическим оформлением сделки.

Отмечается, что потенциальная сумма трансфера не раскрывается.

21-летний футболист дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 64 матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями. Контракт Маричала с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €1 млн.

Ранее бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможный трансфер хавбека московского клуба Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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