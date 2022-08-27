Ребко: поддержка фанатов поможет «Факелу» зацепить очки в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко оценил шансы столичной команды в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Сложно, думаю, будет «Спартаку». Были изменения в клубе, плюс в «Факеле» собраны настоящие бойцы, у них хорошая команда. Я думаю, что при такой мощной поддержке болельщиков «Факел» может и зацепить очки. Но, если «Спартак» хочет чего-то добиться в этом сезоне, он должен выигрывать в этом матче», — цитирует Ребко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что не удивлён большим ажиотажем вокруг игры в Воронеже.

«Болельщики «Факела» соскучились по большому футболу, и приезжает «Спартак» — самая популярная команда в стране. Нормально, это объяснимо», — добавил Ребко.

По сообщениям СМИ, все билеты на матч распроданы.

Встреча между командами пройдёт 27 августа в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Факел» (4 очка) — 14-й.

Ранее Денис Бояринцев заявил, что не удивлён ажиотажем вокруг матча «Факел» — «Спартак».