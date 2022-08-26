Мирзов — о поражении от «Сочи»: нас изуродовали

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Какие вопросы могут быть по игре? Нас изуродовали», — цитирует Мирзова «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле олимпийского стадиона «Фишт», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Александра Точилина.

В составе черноморской команды мячи забили Кристиан Нобоа (15-я минута и 45-я + 3 — оба с пенальти). Также отличился Георгий Мелкадзе (45-я + 8) и Владислав Сарвели (85-я). Артём Мещанинов (58-я) записал на свой счёт автогол.

«Сочи» (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.

Ранее в ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа.