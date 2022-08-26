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Каземиро: надеюсь, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о нападающем Криштиану Роналду, с которым ранее вместе играл за мадридский «Реал».
Каземиро: надеюсь, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Ash Donelon

«Мы говорим об одном из лучших игроков всех времён. Криштиану знает, как я его уважаю. Надеюсь, Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», ведь он отличный футболист. Он забивает много голов, у него дух победителя, и он лидер. Роналду важен для нашей команды», — цитирует Каземиро ESPN.

Каземиро и Роналду вместе выступали за мадридский «Реал». Португальский нападающий отметился 112 забитыми мячами. На счету бразильца десять забитых мячей и восемь результативных передач.

Контракт Роналду с МЮ заканчивается летом 2023 года.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» находятся на 14-м месте (три очка) после третьего тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что Сиссе призвал Роналду перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель».

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