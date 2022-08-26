Юрист рассказала о механизме перевода денег «Динамо» за Захаряна

Юрист Анна Анцелиович высказалась о финансовой стороне сделки по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Механизмы перевода денег, безусловно, есть. Какие конкретно, сказать не могу. Например, мы в CAS деньги переводим швейцарские. Такие возможности есть», — цитирует Анцелиович «Спорт-Экспресс».

Напомним, что действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Захаряна сообщил, что согласование контракта с «Челси» находится в финальной стадии.