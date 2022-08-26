Джонсон не смог вылететь на бой с Гончаровым в Россию

Президент промоутерской компании ACA Алексей Яценко заявил, что у американца Тони Джонсона не получилось вылететь на поединок с Евгением Гончаровым, который должен был состояться 27 августа в рамках АСА 143 на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре.

«Мы приложим максимум усилий, чтоб провести этот бой-реванш между Джонсоном и Гончаровым. Как только Тони получит визу, то сразу будет объявлена дата на одном из ближайших турниров», — заявил Яценко журналистам.

Напомним, что первый поединок между россиянином и Джонсоном был признан несостоявшимся. При повторной встрече 31 августа 2019 года Гончаров забрал титул чемпиона, одержав победу судейским решением. На его счету 17 побед при трёх поражениях.

Джонсон проигрывал шесть раз при 16 победах.

Ранее Яценко сообщил, что промоушен принял решение об отмене всех международных турниров из-за политической ситуации.