Агент Захаряна сообщил, что согласование контракта с «Челси» находится в финальной стадии

Павел Андреев, агент полузащитника Арсена Захаряна, рассказал, что согласование контракта российского футболиста с «Челси» находится в финальной стадии.

«Согласование контракта с «Челси» в финальной стадии? Да, это так», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

26 августа Павел Андреев, агент Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как скажется на московском клубе переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».