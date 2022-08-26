Агент Захаряна сообщил, что согласование контракта с «Челси» находится в финальной стадии
- РИА Новости
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«Согласование контракта с «Челси» в финальной стадии? Да, это так», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
26 августа Павел Андреев, агент Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту.
По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как скажется на московском клубе переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».