Mundo Deportivo: Хави хочет, чтобы «Барселона» продала Депая и сохранила Обамеянга
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В данный момент сине-гранатовые ближе к продаже габонца в лондонский «Челси». Если Обамеянг будет продан, то переход Депая свободным агентом в «Ювентус», скорее всего, сорвётся, сообщает Mundo Deportivo.
Продажа одного из форвардов необходима для регистрации французского защитника Жюля Кунде.
«Барселона» занимает пятое место (четыре очка) после двух туров в Ла Лиге.
Ранее «Барселона» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в благотворительном матче.