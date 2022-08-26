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Mundo Deportivo: Хави хочет, чтобы «Барселона» продала Депая и сохранила Обамеянга

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Главный тренер «Барселоны» Хави предпочёл бы продажу Мемфиса Депая для регистрации защитника Жюля Кунде.
Mundo Deportivo: Хави хочет, чтобы «Барселона» продала Депая и сохранила Обамеянга
  • AP
  • © Jeffrey McWhorter

В данный момент сине-гранатовые ближе к продаже габонца в лондонский «Челси». Если Обамеянг будет продан, то переход Депая свободным агентом в «Ювентус», скорее всего, сорвётся, сообщает Mundo Deportivo.

Продажа одного из форвардов необходима для регистрации французского защитника Жюля Кунде.

«Барселона» занимает пятое место (четыре очка) после двух туров в Ла Лиге.

Ранее «Барселона» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в благотворительном матче.

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