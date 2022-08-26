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В «Зените» опровергли информацию об интересе клуба к Бальде

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к форварду Кейта Бальде.
В «Зените» опровергли информацию об интересе клуба к Бальде
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

«Информация о том, что «Зенит» сделал предложение Кейта Бальде, — фейк», — цитирует Медведева Sport24.

26 августа стало известно, что он сделает выбор в пользу «Спартака», который предложил контракт до 2025 года. Футболист постарается обеспечить себе право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

В сезоне-2021/22 сенегалец провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что у Бальде есть предложение от «Зенита» и «Спартака».

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