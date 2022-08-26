Агент Гбамена сообщил, что у футболиста был вариант остаться в РПЛ

Бернар Коллиньон, агент Жан-Филиппа Гбамена, рассказал, была ли у игрока возможность остаться в России после окончания аренды из «Эвертона».

«Несмотря на то что Гбамен переходит в «Трабзонспор», игроку до сих пор очень жаль, что он не смог продолжать своё выступление за ЦСКА. Тем более что у Жан-Филиппа был вариант остаться в России», — цитирует Коллиньона «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек сборной Кот-д'Ивуара покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Гбамен перешёл из «Эвертона» на правах аренды в январе 2022 года. Полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход Роши из «Портимоненсе».