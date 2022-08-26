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Норицын сообщил, что российские биатлонисты готовы в любой момент приехать на Кубок мира

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Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что российские спортсмены в случае допуска к международным стартам будут готовы начать выступать на Кубке мира в любой момент.
Норицын сообщил, что российские биатлонисты готовы в любой момент приехать на Кубок мира
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас есть краткосрочные планы, это Кубок России, к нему и готовимся. Календарь наших стартов построен так, что он повторяет, по сути, Кубок мира. Так что, если вдруг что-то изменится, мы будем абсолютно готовы приехать в Европу и бежать гонки», — цитирует Норицына РИА Новости.

Он также подчеркнул, что план подготовки спортсменов построен для любого из сценариев.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Также организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку по летнему биатлону на этапе Кубка Содружества в Сочи.

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