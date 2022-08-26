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Комличенко: чешский агент скрыл от меня предложение из Франции

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры после ухода из чешского клуба «Млада Болеслав».
Комличенко: чешский агент скрыл от меня предложение из Франции
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Играя в «Динамо», пожалел, что вернулся в Россию? Нет, никогда. На тот момент я считал, что это шаг вперёд, так это и было. У меня не было других вариантов. Я знаю, что мой чешский агент один раз скрыл от меня предложение из Франции», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что узнал о предложении после перехода в «Динамо». По его словам, ранее у него сорвался трансфер в ЦСКА и «Локомотив».

«То есть всё почти было готово и опять агент не договорился два раза», — заключил Комличенко.

Комличенко в сезоне-2021/22 был игроком «Динамо» и выступал за «Ростов» на правах аренды. На счету футболиста восемь мячей и три голевые передачи в 29 матчах.

9 июля Комличенко перешёл из «Динамо» в «Ростов» на полноценной основе.

Ранее сообщалось, что Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.

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