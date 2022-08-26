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Анчелотти подвёл итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Анчелотти подвёл итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Лига чемпионов в этом сезоне будет не как прежде, потому что придётся за два месяца сыграть все матчи», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Соперниками мадридского клуба в группе F стали «Лейпциг», «Шахтёр» и «Селтик».

Групповые этапы Лиги чемпионов начнутся 6 сентября.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в минувшем сезоне.

Ранее Анчелотти был признан лучшим тренером сезона-2021/22 по версии УЕФА.

 

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