Анчелотти подвёл итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов в этом сезоне будет не как прежде, потому что придётся за два месяца сыграть все матчи», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Соперниками мадридского клуба в группе F стали «Лейпциг», «Шахтёр» и «Селтик».

Групповые этапы Лиги чемпионов начнутся 6 сентября.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в минувшем сезоне.

Ранее Анчелотти был признан лучшим тренером сезона-2021/22 по версии УЕФА.