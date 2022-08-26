Романо: «Челси» готовит улучшенное предложение «Лестер Сити» по трансферу Фофана

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в «Челси».

«Челси» готовит новое предложение «Лестеру» по трансферу защитника Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что английский клуб готов увеличить предложение до €90 млн + бонусы.

Действующий контракт футболиста с «Лестер Сити» действует до 2027 года.

В сезоне-2021/22 защитник провёл за английский клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее «Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Варди.