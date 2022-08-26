Романо: «Челси» готовит улучшенное предложение «Лестер Сити» по трансферу Фофана
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«Челси» готовит новое предложение «Лестеру» по трансферу защитника Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Уточняется, что английский клуб готов увеличить предложение до €90 млн + бонусы.
Действующий контракт футболиста с «Лестер Сити» действует до 2027 года.
В сезоне-2021/22 защитник провёл за английский клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Ранее «Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Варди.